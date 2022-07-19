В Прикамье обсудили развитие территорий опережающего социально-экономического развития

В правительстве Пермского края обсуждают планы по наращиванию числа резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. Проект некогда был запущен для решения проблем моногородов и уже неплохо себя зарекомендовал в Нытве и Чусовом. Однако потенциал этих точек роста еще велик.Механический завод «Парма» - резидент территории опережающего социально-экономического развития «Нытва». С момента открытия количество рабочих мест с 19 выросло до 30.Владимир Гусев, директор ООО «НМЗ «Парма»: "Как и у любого предприятия, есть желание развиваться, зарабатывать и приносить пользу".Ещё один резидент - гостиничный комплекс «Нытвенский» на трассе М7 «Волга». В своё время купили пустующее здание, рассказал Максим, обустроили, сейчас в наличии 20 номеров, постоянный спрос, а региональная поддержка оказалась очень кстати.Максим Минин, директор гостиничного комплекса «Нытвенский»: "Мы прикинули - где-то полтора миллиона экономии только на налогах. Для небольшого бизнеса это большие деньги, и соответственно, различные поддержки - администрации, государства".Развитие территорий опережающего социально-экономического развития стало темой для обсуждения на заседании регионального правительства. По словам губернатора Дмитрия Махонина, со своей стороны край готов поддержать тех, кто готов к реализации новых проектов.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Развивается малый и средний бизнес, и мы более устойчиво себя чувствуем в этих территориях, с точки зрения решения социальных задач, понимая, что бизнес развивается".Сейчас в крае две территории опережающего социально-экономического развития - Нытва и Чусовой. Для предпринимателей создают условия для работы, например, льготный налоговый режим.Сегодня в Нытве и Чусовом 38 резидентов, ими создано более полутора тысяч рабочих мест, а общий объём инвестиций по проектам компаний превысил восемь миллиардов рублей.Глава Нытвенского округа рассказал губернатору, что только за последние 10 месяцев удалось привлечь 13 резидентов, и на этом останавливаться не намерены. Так же, как и коллеги в Чусовом - желающим готовы помогать на всех этапах.Ринат Хаертдинов, глава Нытвенского ГО: "Администрация округа сопровождает каждого инвестора по принципу одного окна, от стадии подбора инвестиционной площадки до запуска производства".Инвесторы со своей стороны готовы развиваться дальше. Так, например, в гостиничном комплексе «Нытвенский» думают об увеличении номерного фонда и уже строят новую парковку - для комфорта постояльцев.