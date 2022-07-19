В ПГАТУ прошла торжественная церемония вручения дипломов

В Перми в большой путь провожали 700 самых востребованных в регионе выпускников. Подсчитано, что 80 процентов студентов, заканчивающих аграрно-технологический университет, работают дальше по специальности - завидная преданность полученной профессии! Впрочем, работодатели начинают заманивать к себе будущих специалистов, пока те еще учатся в вузе.Возле скульптуры Совы ученой дипломы получают выпускники факультета агротехнологий и лесного хозяйства. После четырех лет бакалавриата «с отличием» Евгения Турбинова хочет учиться дальше, поступать в магистратуру, а потом и в аспирантуру.Евгения Турбинова, выпускница ПГАТУ: "Сейчас у нас в стране идет импортозамещение. И моя специальность является востребованной. Я хочу вложить какой-то вклад в развитие сельского хозяйства и быть достойной этой профессии".Еще один красный диплом у Ксении Ивановой. Она также решила продолжать учиться в магистратуре, но параллельно — работать агрономом на предприятии в Лобаново.Ксения Иванова, выпускница ПГАТУ: "Работа заключается, как у любого агронома, в высадке растений, в наблюдении за ними, в установлении наилучших вариантов, которые мы можем предлагать предприятиям".Под лиственницами, липами и березами в Мариинском саду, которому же больше 120 лет, дипломы Пермского аграрно-технологического университета нынче получают больше 700 выпускников. Два года обучение велось в условиях пандемии. Но справились все.Анастасия Чиркова, декан факультета агротехнологий и лесного хозяйства ПГАТУ: "Сказались годы, когда ребята обучались дистанционно, было достаточно сложно всему студенчеству, профессорско-преподавательскому составу, но ребята достойно завершили обучение и получили качественное образование".По статистике, до 80 процентов выпускников Пермского аграрно-технологического университета идут работать в реальное производство. Большинство имеют предложения от работодателей уже во время учебы.Алексей Андреев, и. о. ректора ПГАТУ: "Те, кто к нам идет поступать, независимо на агрономический факультет или какой-нибудь другой, у них есть одно преимущество по сравнению со многими другими. Это в перспективе реальный работодатель, который уже с первого, второго, третьего курса начинает за ними охотиться с намерением пригласить к себе на работу".Торжественную церемонию вручения дипломов завершает символическое открытие старинных ворот Мариинского сада. Уже бывшие студенты как бы входят во взрослую жизнь и одновременно приглашают абитуриентов поступить в университет. Двери, а в данном случае, ворота — открыты для всех желающих! Приемная кампания — в разгаре!