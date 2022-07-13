В Перми снимут ограничения движения по улице Попова

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← В Перми из-за грозы не смогли сесть три самолета
В Кировском районе авто вылетело с трассы и застряло между деревьев →
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14.06.2022 в 16:00
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.07.2022
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Участники проекта «Большая перемена» познакомились с пермскими роботами
В музее пермской нефти прошли экскурсии для иностранных студентов
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