В Кировском районе Перми торжественно открыли автогородок
Сразу после церемония открытия по новой разметке автогородка проехали и прошли юные велосипедисты и пешеходы.
По мнению сотрудников Госавтоинспекции, введение в образовательный процесс нового объекта позволит детям не только получить теоретические знания правил дорожного движения, но и отработать их на практике в условиях, максимально приближенных к реальным, но без всякой опасности для жизни и здоровья детей.
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