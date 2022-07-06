Житель Прикамья пытался спрятаться от судебных приставов на острове

В добровольное изгнание на остров отправился житель г. Красновишерска. Мужчина полагал, что там до него не доберутся судебные приставы, чтобы взыскать многотысячный долг по алиментам.Согласно решению суда, гражданин обязан был выплачивать своему ребенку ¼ часть от всех видов дохода. Но после увольнения перечисления в пользу взыскателя прекратились. Мужчина накопил долг по алиментам в размере 140 тысяч рублей. "В рамках принудительного исполнения в отношении мужчины были вынесены запреты на регистрационные действия с имуществом и временно ограничено право на выезд за пределы Российской Федерации. Кроме того, должник был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребенка. Но даже понесенное наказание не смогло изменить отношение горе-отца к своим обязанностям. Мужчина продолжал упорствовать в своем противоправном поведении: трудоустраиваться не планировал, на учет в Центр занятости населения не становился, ежедневно употреблял спиртные напитки", - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. Понимая, что ему может грозить уголовное преследование, мужчина перебрался в п. Велс, расположенный на острове посреди р. Вишера. Но приставы нашли его и там. Должник был доставлен в подразделение службы, где ему вручили уведомление о возбуждении уголовного дела. Кроме того, по заявлению взыскателя на ¼ долю в квартире, принадлежащей неплательщику, был наложен арест. Если гражданин не выплатит долг, то имущество будет выставлено на реализацию.