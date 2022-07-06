← В Перми начался ремонт сквера им. Ф.Э. Дзержинского
Из квартиры, где жили 75 кошек, началась эвакуация животных →
Житель Прикамья пытался спрятаться от судебных приставов на острове
Согласно решению суда, гражданин обязан был выплачивать своему ребенку ¼ часть от всех видов дохода. Но после увольнения перечисления в пользу взыскателя прекратились. Мужчина накопил долг по алиментам в размере 140 тысяч рублей. "В рамках принудительного исполнения в отношении мужчины были вынесены запреты на регистрационные действия с имуществом и временно ограничено право на выезд за пределы Российской Федерации. Кроме того, должник был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребенка. Но даже понесенное наказание не смогло изменить отношение горе-отца к своим обязанностям. Мужчина продолжал упорствовать в своем противоправном поведении: трудоустраиваться не планировал, на учет в Центр занятости населения не становился, ежедневно употреблял спиртные напитки", - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. Понимая, что ему может грозить уголовное преследование, мужчина перебрался в п. Велс, расположенный на острове посреди р. Вишера. Но приставы нашли его и там. Должник был доставлен в подразделение службы, где ему вручили уведомление о возбуждении уголовного дела. Кроме того, по заявлению взыскателя на ¼ долю в квартире, принадлежащей неплательщику, был наложен арест. Если гражданин не выплатит долг, то имущество будет выставлено на реализацию.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми начался ремонт сквера им. Ф.Э. Дзержинского
До конца дорожного сезона в Прикамье приведут в порядок более 140 км дорог
Кунгурскую ледяную пещеру могут закрыть для посещений
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.07.2022
Участников Пермского марафона приглашают на бесплатные тренировки
С 6 июля стартует второй этап приёмной кампании в первые классы
В мэрии Перми опровергли информацию о поджоге "Дачи Мешкова"
В сети появилось видео ДТП с четырьмя погибшими на трассе Воткинск-Чайковский
«Единая Россия» подводит итоги работы общественных приемных за 14 лет
В общественном транспорте Перми усилены проверки работы кондиционеров
Добавить комментарий: