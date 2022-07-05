С 6 июля стартует второй этап приёмной кампании в первые классы. В департаменте образования администрации Перми напоминают, что родители могут подать документы на свободные места в неограниченное количество школ до 5 сентября.Подробная информация о количестве свободных мест по школам размещена на Портале пермского образования, а также на официальных сайтах школ. На данный момент в школах Перми остаётся 1434 свободных места для первоклассников. Наибольшее количество свободных мест открыто в школах Свердловского района – 399. В Дзержинском районе – 140 мест, в Индустриальном – 172, в Кировском – 266, в Ленинском – 150, в Мотовилихинском – 211, в Орджоникидзевском – 156.Заявления рассматриваются в порядке очереди без учёта льгот. Подать документы можно на сайте uslugi.permkrai.ru, лично обратиться в школу в приёмные часы, отправить документы на электронную почту школы или через операторов почтовой связи.Всего с 1 апреля по 30 июня, в ходе первого этапа, в школы Перми было зачислено более 14 тысяч первоклассников, 76% из этих детей проживают на закреплённой за школой территории, 22% первоклассников зачислены на основании преимущественного права, 2% – на основании первоочередного права.Также до 8 июля работает «горячая линия» для родителей будущих первоклассников. Специалисты департамента образования администрации Перми готовы ответить на вопросы родителей по телефону: 212-95-20, с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00.