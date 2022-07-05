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Участников Пермского марафона приглашают на бесплатные тренировки →
С 6 июля стартует второй этап приёмной кампании в первые классы
Заявления рассматриваются в порядке очереди без учёта льгот. Подать документы можно на сайте uslugi.permkrai.ru, лично обратиться в школу в приёмные часы, отправить документы на электронную почту школы или через операторов почтовой связи.
Всего с 1 апреля по 30 июня, в ходе первого этапа, в школы Перми было зачислено более 14 тысяч первоклассников, 76% из этих детей проживают на закреплённой за школой территории, 22% первоклассников зачислены на основании преимущественного права, 2% – на основании первоочередного права.
Также до 8 июля работает «горячая линия» для родителей будущих первоклассников. Специалисты департамента образования администрации Перми готовы ответить на вопросы родителей по телефону: 212-95-20, с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00.
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