Житель Добрянки поставил под сомнение свое отцовство, чтобы не платить алименты

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← В Перми открылась профильная смена «Золотого резерва»
Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка в реке Гайва →
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01.07.2022 в 11:48
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.07.2022
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