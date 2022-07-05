В Перми открылась профильная смена «Золотого резерва»

В рамках проекта «Золотой резерв» в детском лагере «Огонёк» 130 школьников из Перми будут знакомиться с перспективными профессиями, учиться работать в команде и придумывать различные проекты, направленные на улучшение жизни в городе. А еще, при поддержке наставников, ребята будут работать по направлениям медицина, IT, VR, экология.Оксана Казакова, директор фонда поддержки одаренной молодежи «Золотой резерв»: "Задача этой смены - дать детям возможность попробовать себя в разных направлениях, проектируя в разных направлениях и самоопределиться. С детьми будут работать уникальные школы, будут работать наши партнёры, организация «Нас много», будут работать команды психологов, которые помогут детям искать в себе интересное."Напомним, проект «Золотой резерв» направлен на профессиональное самоопределение, взаимодействие и последующее построение профессиональной карьеры талантливых пермских ребят на предприятиях города.Юлия Никитина, пресс-секретарь департамента образования администрации Перми: "Проект направлен на поддержку детей, чтобы они могли осознанно выбрать свою профессию. Ученики 8-10 классов будут знакомиться с перспективными профессиями, осваивать современные личностные компетенции, учиться работать в команде."Профильная смена называется «Мечтай, создавай, управляй». Чтобы воплотить эти слова в жизнь, молодые люди изучат стратегию развития Перми до 2030 года и с помощью наставников найдут ниши, где смогут себя реализовать.Смена продлится в течение двух недель, за это время каждый школьник подготовит проект по улучшению жизни в Перми. После этого лучшие работы будут представлены главе Алексею Дёмкину.