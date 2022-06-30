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На трассе Полазна-Чусовой завершается строительство дополнительных полос →
Со 2 июля ограничат движение транспорта на 50 км трассы Пермь – Екатеринбург через примыкание в село Платошино
На период производства работ проехать в Платошино, а также в близлежащие населённые пункты и на территорию Платошинской птицефабрики со стороны автомобильной дороги можно будет через транспортную развязку в районе Кукуштана.
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