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В Перми будет сохранен и благоустроен Сад Соловьёв
Как сообщили в краевом минимущества, ранее девелопер предложил пермской комиссии по землепользованию и застройке установить на смежном с Садом участке по адресу ул. Уинская, 2 зону для многофункционального строительства. Земельный участок, о котором идет речь, находится в частной собственности компании, там сейчас расположена наземная автомобильная стоянка. Общественников волновала вероятная стройка рядом с парком и возможное негативное влияние на экологию Сада Соловьёв, а также риск расширения зоны застройки. Активисты направили соответствующее обращение губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Он поручил профильным ведомствам разобраться в ситуации и взять вопрос сохранения Сада Соловьёв на контроль.
Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова сообщила, что в настоящее время документация планировки территории, которая разрешает застройку территории Сада Соловьёв отменена.
"Пожелания общественников были учтены. В границах парка будет предусмотрена природно-рекреационная зона, благоустройство кромочных улиц с тротуарами и велосипедными дорожками," – пояснила глава ведомства.
В проект застройщика, помимо строительства жилого дома, входит организация пешеходной экотропы на кромке долины реки Уинки и благоустройство входной группы в Сад Соловьёв со стороны улицы Уинской. Девелопер намерен передать городу часть своего земельного участка под обустройство кромочных улиц. Компания также направила в администрацию Перми соглашение о финансировании строительства социальной инфраструктуры. В рамках договора застройщик заплатит в бюджет Перми около 27 млн рублей.
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