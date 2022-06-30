В Перми будет сохранен и благоустроен Сад Соловьёв

В Перми состоялась встреча представителей городского управления по экологии и природопользованию, регионального минимущества и руководства местного отделения Всероссийского общества охраны природы. В ходе встречи стороны утвердили проект соглашения, в соответствии с которым застройщик обязуется разработать документацию планировки территории Сада Соловьёв у речки Уинки в Перми, которая поможет закрепить рекреационный статус парковой зоны. Компания также должна провести на этом участке работы по благоустройству. Кроме того, согласно документу, девелопер намерен передать городу часть своего земельного участка под обустройство кромочных улиц.

Как сообщили в краевом минимущества, ранее девелопер предложил пермской комиссии по землепользованию и застройке установить на смежном с Садом участке по адресу ул. Уинская, 2 зону для многофункционального строительства. Земельный участок, о котором идет речь, находится в частной собственности компании, там сейчас расположена наземная автомобильная стоянка. Общественников волновала вероятная стройка рядом с парком и возможное негативное влияние на экологию Сада Соловьёв, а также риск расширения зоны застройки. Активисты направили соответствующее обращение губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Он поручил профильным ведомствам разобраться в ситуации и взять вопрос сохранения Сада Соловьёв на контроль.

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова сообщила, что в настоящее время документация планировки территории, которая разрешает застройку территории Сада Соловьёв отменена.

"Пожелания общественников были учтены. В границах парка будет предусмотрена природно-рекреационная зона, благоустройство кромочных улиц с тротуарами и велосипедными дорожками," – пояснила глава ведомства.

В проект застройщика, помимо строительства жилого дома, входит организация пешеходной экотропы на кромке долины реки Уинки и благоустройство входной группы в Сад Соловьёв со стороны улицы Уинской. Девелопер намерен передать городу часть своего земельного участка под обустройство кромочных улиц. Компания также направила в администрацию Перми соглашение о финансировании строительства социальной инфраструктуры. В рамках договора застройщик заплатит в бюджет Перми около 27 млн рублей.