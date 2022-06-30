С 1 июля стартует «Дачная амнистия 2.0»

с 1 июля 2022 года вступает в силу новый закон о «Дачной амнистии 2.0». Он позволит оформить права на жилые дома и земельные участки под ними в собственность бесплатно. Воспользоваться такой возможностью можно будет даже в том случае, если у заявителя отсутствуют правоустанавливающие документы на дом и участок.По условиям «Дачной амнистии 2.0» необходимо, чтобы жилой дом был построен до 14 мая 1998 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ) и располагался в границах населённого пункта на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, дом должен быть постоянным местом проживания для заявителя, а участок под домом – не предоставленным в собственность.Для того, чтобы воспользоваться законом о «Дачной амнистии 2.0», необходимо в ближайшем МФЦ подать заявление о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения этим домом. Например, документ, подтверждающий подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения или подтверждающий осуществление оплаты коммунальных услуг; выписку из похозяйственной книги или из иного документа, в которой содержится информация о жилом доме и его принадлежности заявителю; документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства в жилом доме до 14 мая 1998 года и ряд других. К заявлению о предоставлении земельного участка также прилагается технический план жилого дома, в случае если дом не поставлен на государственный кадастровый учёт.Специалисты департамента проверят поступившие документы и, в случае соблюдения всех условий, самостоятельно направят документы в Росреестр для дальнейшей регистрации прав. Оформление земельного участка в собственность будет осуществляться одновременно с государственным кадастровым учётом жилого дома, если до этого дом не был поставлен на кадастровый учёт, и регистрацией права собственности на жилой дом.