В Перми увеличатся штрафы за безбилетный проезд

Депутаты Заксобрания Пермского края сегодня приняли законопроект об увеличении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте Перми. За первое нарушение штраф вырос с 500 до 2,5 тыс. рублей, за повторное нарушение в течении года — с 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Новые штрафы вступят в силу через 10 дней после официального опубликования изменений в закон. Кроме того, был принят ряд поправок, смягчающих наказание для владельцев безлимитных проездных, которые по каким-то причинам не приложили его к валидатору. Так, при первом нарушении будет вынесено предупреждение, при повторном – штраф составит 500 рублей. В первой редакции проекта закона предполагался только денежный штраф. Это нововведение вступит в силу с 1 сентября, так как к этому времени городским департаментом транспорта будет разработан необходимый порядок подтверждения оплаты проезда.Напомним, с начала года более четырёх тысяч человек привлечено к административной ответственности за безбилетный проезд. В департаменте транспорта администрации Перми надеются, что благодаря повышению штрафов, "зайцев" будет меньше.