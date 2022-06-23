В Перми перед судом предстанет «цветочный мошенник»

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела по обвинению 24-летнего жителя Курска в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ- мошенничеств, совершенных им в отношении 33 граждан, проживающих в различных субъектах России.Молодой человек создал различные аккаунты в социальной сети «Инстаграм» (деятельность запрещена на территории Российской Федерации), на которых указывал информацию о том, что у него в наличии имелись срезы цветов различных видов и сортов и возможности их доставки в любые города России."Мужчина размещал на аккаунте фото и видео растений, которых в действительности в наличии у него не было. Потерпевшие, увидев информацию, размещенную злоумышленником, перечисляли ему деньги в счет предоплаты за поставку цветов, после чего мужчина связь с ним прекращал, цветы не доставлял, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению. Одной из потерпевших стала пермячка, которая перевела фигуранту 26 тысяч рублей. В общей сложности ущерб от действий злоумышленника составил около 500 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Личность псевдофлориста была установлена сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №6 Управления МВД России по г. Перми. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.