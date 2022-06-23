В Перми перед судом предстанет «цветочный мошенник»
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В Заксобрании рассмотрят индексацию зарплаты работников бюджетной сферы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.06.2022
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.06.2022
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