Главы Перми и Тюмени подписали соглашение о сотрудничестве между городами

Глава Перми Алексей Дёмкин в рамках рабочего визита в Тюмень подписал соглашение о сотрудничестве между городами с мэром Русланом Кухаруком. В течение нескольких дней пермская делегация, в которую вошли и депутаты городской Думы, будет знакомиться с опытом тюменских коллег. Тюмень неоднократно получала дипломы конкурса «Самый благоустроенный город России». С другой стороны, и Перми, как городу-миллионнику, есть что представить в сфере развития транспорта, торговли и общественного управления.Руслан Кухарук, глава Тюмени: "Для нас важно, что это город, который сейчас имеет статус миллионного города, и те подходы, которые сейчас используются в управлении таким большим мегаполисом в части создания условий по комфортной городской среде, условий, связанных с культурным наполнением жизни, ну и конечно, те вопросы, которые связаны с транспортной инфраструктурой. Это немаловажно среди тех городов, которые имеют большую протяженность". В рамках деловой программы пройдут встречи с депутатским корпусом Тюменской городской Думы, объезд городской инфраструктуры: скверов, школ, новых жилых комплексов. Алексей Дёмкин в свою очередь рассказал о подготовке Перми к 300-летнему юбилею и официально пригласил коллег на торжества.Алексей Дёмкин, глава Перми: "То сотрудничество, которое сегодня мы начинаем, прямое сотрудничество, заключив соглашение, безусловно, перерастет в большую дружбу не только между главами и депутатским корпусом. Но я уверен, что и между жителями двух наших прекрасных городов".