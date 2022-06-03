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Главы Перми и Тюмени подписали соглашение о сотрудничестве между городами
Руслан Кухарук, глава Тюмени: "Для нас важно, что это город, который сейчас имеет статус миллионного города, и те подходы, которые сейчас используются в управлении таким большим мегаполисом в части создания условий по комфортной городской среде, условий, связанных с культурным наполнением жизни, ну и конечно, те вопросы, которые связаны с транспортной инфраструктурой. Это немаловажно среди тех городов, которые имеют большую протяженность". В рамках деловой программы пройдут встречи с депутатским корпусом Тюменской городской Думы, объезд городской инфраструктуры: скверов, школ, новых жилых комплексов. Алексей Дёмкин в свою очередь рассказал о подготовке Перми к 300-летнему юбилею и официально пригласил коллег на торжества.
Алексей Дёмкин, глава Перми: "То сотрудничество, которое сегодня мы начинаем, прямое сотрудничество, заключив соглашение, безусловно, перерастет в большую дружбу не только между главами и депутатским корпусом. Но я уверен, что и между жителями двух наших прекрасных городов".
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