В Перми возобновляют «Выходные на набережной»

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Андрей Хомяков, директор МБУК Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий: "Пройдет фестиваль в зоне амфитеатра. Фестиваль состоит из различных направлений, жанров уличных танцев. Аудитория интересная. Также будут работать различные мастер-классы, в которых можно будет принять участие. Приезжают члены жюри из разных городов России".
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