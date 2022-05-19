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С начала года вертолетом санавиации доставлены в Пермь 62 пациента
Как сообщили в региональном Минздраве, в медучреждения краевой столицы госпитализированы жители Чайковского, Чернушки, Куеды, Губахи, Березников, Кудымкара и других населенных пунктов. От момента вызова вертолета в отдаленную территорию до госпитализации пациента проходит не более четырех часов.
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