← МЧС: в Пермском крае наблюдается затопление 21 приусадебного участка
С начала года вертолетом санавиации доставлены в Пермь 62 пациента →
В департаменте транспорта рассказали о новой схеме движения автобусов через Камскую ГЭС
Также, часть рейсов автобусного маршрута № 73 из микрорайона Заозерье будет следовать к железнодорожной станции "Кабельная". Спецрейсы будут обозначены на маршрутоуказателях как «73К», их время отправления будет синхронизировано с расписанием кольцевого маршрута электрички, которая с 17 мая останавливается на Кабельной. Временную остановку для этих автобусов разместят около школы № 37 на улице Маршала Толбухина.
Изменения будут действовать до завершения ремонтных работ на Камской ГЭС.
Алена Власова, пресс-секретарь департамента транспорта администрации г. Пермь: "В связи с тем, что на КаГЭС наблюдаются существенные затруднения в движении, схему движения автобусов было решено немного изменить. В части 73-го маршрута выделены отдельные рейсы, которые будут следовать по ул. Маршала Толбухина до 37 школы и осуществлять подвоз пассажиров к электричке, которая с 17 мая останавливается на станции "Кабельная". Также для развоза пассажиров, которые будут прибывать на станцию Лёвшино на электричках, движение 24 автобуса изменено. Сейчас он ходит до ул. Памирская, а будет поворачивать в противоположную сторону - на станцию Лёвшино".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
МЧС: в Пермском крае наблюдается затопление 21 приусадебного участка
В «Ночь музеев» пермякам расскажут об истории общественного транспорта
Пермские школьники вскрыли "капсулу времени" и написали письмо в будущее
В Пермском крае стартовал основной период итоговой аттестации выпускников 9-х классов
В Прикамье оперативники пресекли деятельность группы драгдилеров
Забор раздора. Как поссорились застройщик и два пермских дома
Программа догазификации: в Прикамье собрано 49 тысяч заявок
Мошенник из Березников, обманувший 19 человек, предстанет перед судом
На переходе от ул. Стахановской до Чкалова обновят асфальтовое покрытие
В Перми стартовал ремонт бульвара на ул. Крупской
Добавить комментарий: