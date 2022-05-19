В департаменте транспорта рассказали о новой схеме движения автобусов через Камскую ГЭС

В Перми с 20 мая изменится путь следования двух автобусных маршрутов в Орджоникидзевском районе. Изменения вызваны длительными дорожными заторами на Камской ГЭС после ограничения движения и введения реверсивного движения по плотине. Вместо конечной остановки «Улица Памирская» автобусный маршрут № 24 будет перенаправлен до железнодорожной станции Лёвшино. Как сообщили в департаменте транспорта, инициатива позволит обеспечить развоз пассажиров городской электрички внутри микрорайона.Также, часть рейсов автобусного маршрута № 73 из микрорайона Заозерье будет следовать к железнодорожной станции "Кабельная". Спецрейсы будут обозначены на маршрутоуказателях как «73К», их время отправления будет синхронизировано с расписанием кольцевого маршрута электрички, которая с 17 мая останавливается на Кабельной. Временную остановку для этих автобусов разместят около школы № 37 на улице Маршала Толбухина.Изменения будут действовать до завершения ремонтных работ на Камской ГЭС.Алена Власова, пресс-секретарь департамента транспорта администрации г. Пермь: "В связи с тем, что на КаГЭС наблюдаются существенные затруднения в движении, схему движения автобусов было решено немного изменить. В части 73-го маршрута выделены отдельные рейсы, которые будут следовать по ул. Маршала Толбухина до 37 школы и осуществлять подвоз пассажиров к электричке, которая с 17 мая останавливается на станции "Кабельная". Также для развоза пассажиров, которые будут прибывать на станцию Лёвшино на электричках, движение 24 автобуса изменено. Сейчас он ходит до ул. Памирская, а будет поворачивать в противоположную сторону - на станцию Лёвшино".