В «Ночь музеев» пермякам расскажут об истории общественного транспорта
Гости смогут ознакомиться с исторической схемой электротранспорта, посетить ретро-трамвай КТМ-1, попробовать себя в роли водителя грузового троллейбуса КТГ-2 и отыскать счастливый билетик на арт-объекте, посвященному кондукторам. Также пермяки смогут прикоснуться к живой легенде пермского транспорта – автобусу Mercedes О305, ранее работавшему на городских маршрутах.
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