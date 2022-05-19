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← Пермские школьники вскрыли "капсулу времени" и написали письмо в будущее

В «Ночь музеев» пермякам расскажут об истории общественного транспорта

21 мая в рамках «Ночи музеев» сотрудники МУП «Пермгорэлектротранс» проведут для жителей города экскурсии, посвященные истории городского транспорта, а также расскажут об особенностях его работы в наши дни.
Гости смогут ознакомиться с исторической схемой электротранспорта, посетить ретро-трамвай КТМ-1, попробовать себя в роли водителя грузового троллейбуса КТГ-2 и отыскать счастливый билетик на арт-объекте, посвященному кондукторам. Также пермяки смогут прикоснуться к живой легенде пермского транспорта – автобусу Mercedes О305, ранее работавшему на городских маршрутах.

Опубликовано: 19.05.2022 в 12:44 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермские школьники вскрыли "капсулу времени" и написали письмо в будущее

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