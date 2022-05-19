Пермские школьники вскрыли "капсулу времени" и написали письмо в будущее

В пермском краеведческом музее открыли и прочли письмо, написанное полвека назад в адрес сегодняшних школьников. Последние вдохновились былой традицией и тоже сделали свою "капсулу времени", чтобы её прочли уже их потомки. Капсула времени в виде макета пионерского горна в Краеведческом музее хранилась ровно полвека. Так что и отношение к ней самое бережное, как и положено к экспонату. Для того ,чтобы прикоснуться к истории, сегодня пришли десятки людей. В 1972 году Лариса Попова училась в 6а классе 36 Пермской школы. 19 мая вспоминает по фотографии из газеты «Звезда». Тогда, в честь 50-летия пионерской организации, 11 тысяч школьников прошли парадом по Октябрьской площади, после чего и заложили послание потомкам.Лариса Попова: "Было волнительно и торжественно. Верилось в светлое будущее и настроение было соответствующее, не было никаких лишних мыслей о том, что все развалится". По воспоминаниям очевидцев, 50 лет назад даже погода была похожая: достаточно прохладно, дождь перемежался с солнцем. А трибуны стояли на этом самом месте, на четной стороне Комсомольского проспекта. Разве что ели были значительно ниже.Само послание на двух бумажных страницах. Подлинность подтверждается исправленными грамматическими ошибками. Небольшой отчет о последних успехах пионерах того времени и, конечно, обращение к будущим."Мы приняли эстафету поколений первых пионеров и передаем ее вам, поколению, которому доведется жить при коммунизме. Мы, пионеры 70х годов, завещаем вам, пионерам 2022 года, бережно хранить и множить наши традиции". Этот текст Элеонора Копасова помнит почти дословно. В начале 70х она была председателем Областного совета пионерской организации и сегодня может повязать галстук с закрытыми глазами.Элеонора Копасова, начальник отдела воспитания института развития образования Пермского края: "Лучше, чтобы он был отглаженный. Мы очень любили галстук, гордились, особенно когда примут, так это был рай".Даже после вскрытия капсула времени, как и было задумано, навечно остается в коллекции Пермского краеведческого музея. Разве что придется завести новые учетные карточки. Татьяна Починова, старший научный сотрудник Пермского краеведческого музея: "И этот документ у нас сохранится, просто был один экспонат — капсула времени, а сейчас появляется даже не два. Сохраняется наша капсула времени, есть послание пионеров 1972 года и те послания, которые написали молодые люди сегодня".К будущим поколениям обращаются и представители современной пионерской организации, и обычные школьники. Правда, вот такого оптимизма в новом послании уже нет."Не забывайте о том, что было в прошлом, изучайте историю. С искренними пожеланиями, школьники из 2022 года".