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В Перми на расселение людей из аварийного жилья выделено порядка 4 миллиардов рублей
Для того, чтобы людям не приходилось переезжать в другие районы и кардинально менять свою жизнь, администрация Перми запланировала строительство муниципальных многоквартирных домов в Дзержинском районе по улице Маяковского, 54, 57, в Индустриальном районе – по улице Чайковского, 11. Это один из приоритетных проектов Главы Перми Алексея Дёмкина, который ставит задачу построить дома для расселения людей из аварийного жилья в каждом районе города.
Кроме того, для переселения граждан закупаются жилые помещения на первичном и вторичном рынке жилья, выплачиваются денежные средства за изымаемые жилые помещения.
Действующие в городе программы предусматривают два способа расселения – собственникам жилых помещений предоставляется выплата, размер которой рассчитывается исходя из рыночной стоимости. Нанимателям, занимающим муниципальные жилые помещения, предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, расположенное в черте города и общей площадью равнозначной ранее занимаемому. Для этих целей городские власти закупают квартиры, в том числе в новостройках.
Получить детальную консультацию по программам расселения можно у специалистов городского управления жилищных отношений по адресу: улица Максима Горького, 18, кабинет №102, приёмные дни: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:30, телефоны для консультации: 207-50-19, 207-50-55.
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