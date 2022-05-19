В Перми на расселение людей из аварийного жилья выделено порядка 4 миллиардов рублей

В 2022 году Перми на реализацию национального проекта «Жильё и городская среда» выделено 3,8 млрд рублей. Эти средства будут направлены на расселение из аварийного жилфонда. 4 908 пермяков смогут улучшить свои жилищные условия.

Для того, чтобы людям не приходилось переезжать в другие районы и кардинально менять свою жизнь, администрация Перми запланировала строительство муниципальных многоквартирных домов в Дзержинском районе по улице Маяковского, 54, 57, в Индустриальном районе – по улице Чайковского, 11. Это один из приоритетных проектов Главы Перми Алексея Дёмкина, который ставит задачу построить дома для расселения людей из аварийного жилья в каждом районе города.

Кроме того, для переселения граждан закупаются жилые помещения на первичном и вторичном рынке жилья, выплачиваются денежные средства за изымаемые жилые помещения.

Действующие в городе программы предусматривают два способа расселения – собственникам жилых помещений предоставляется выплата, размер которой рассчитывается исходя из рыночной стоимости. Нанимателям, занимающим муниципальные жилые помещения, предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, расположенное в черте города и общей площадью равнозначной ранее занимаемому. Для этих целей городские власти закупают квартиры, в том числе в новостройках.

Получить детальную консультацию по программам расселения можно у специалистов городского управления жилищных отношений по адресу: улица Максима Горького, 18, кабинет №102, приёмные дни: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:30, телефоны для консультации: 207-50-19, 207-50-55.

