Подведены итоги конкурса среди молодых ученых компании "Лукойл"

Команда молодых ученых из "ПермНИПИнефть" стала лучшей по итогам ежегодного конкурса научно-технических разработок, проводимого компанией «ЛУКОЙЛ». На этот раз конкуренция была весьма серьезной - 78 проектов по различным секциям поступило на суд жюри.3D-модель Южно-Хорейверского участка в Республике Коми, где расположены в том числе нефтяные месторождении – результат труда десятков специалистов филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть».Татьяна Жемчугова, инженер филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»:"3D-концептуальная модель позволила не только объединить месторождения, но и посмотреть комплексно на геологическое строение данной территории".Координатор проекта – инженер из Перми Татьяна Жемчугова - рассказала, что виртуальная копия – лишь часть большой исследовательской работы, которая стала лучшей на конкурсе научно-технических разработок молодых учёных и специалистов Компании «ЛУКОЙЛ» по направлению «Геология и геофизика».Татьяна Жемчугова, инженер филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»: "Данная работа является мультидисциплинарной, было задействовано множество специалистов: сейсмологов, петрофизиков, геофизиков, геологов, модельеров. Я осуществляла контроль работы каждого специалиста и анализ полученных данных и их комплексирования, что и послужило основной для научной работы".В этом году общее количество участников ежегодного конкурса составило более 140 человек. Всего было представлено 78 докладов по различным секциям. Важно, что проекты и исследования, которые получают призовые места, востребованы в реальном производственном режиме, этому также способствует обмен опытом между молодыми работниками.Максим Филатов, начальник службы руководителей проектов филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»: "В рамках матричной системы управления мы как раз создали мультидисциплинарные группы специалистов, которые между собой межфункционально взаимодействуют и осуществляют интегрированное планирование".Сегодня «ПермНИПИнефть» является одним из пяти филиалов «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и обеспечивает комплексное научно-проектное сопровождение деятельности «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: это и геологоразведочные работа, проектирования разработки и обустройства месторождений, строительства скважин.Участие в конференциях, создание собственных научных разработок – все это мотивирует специалистов совершенствовать свои навыки и знания, а «ЛУКОЙЛ-Инжинирингу» - формировать надёжный кадровый резерв.