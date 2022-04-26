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Подведены итоги конкурса среди молодых ученых компании "Лукойл"
Татьяна Жемчугова, инженер филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»:
"3D-концептуальная модель позволила не только объединить месторождения, но и посмотреть комплексно на геологическое строение данной территории".
Координатор проекта – инженер из Перми Татьяна Жемчугова - рассказала, что виртуальная копия – лишь часть большой исследовательской работы, которая стала лучшей на конкурсе научно-технических разработок молодых учёных и специалистов Компании «ЛУКОЙЛ» по направлению «Геология и геофизика».Татьяна Жемчугова, инженер филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»: "Данная работа является мультидисциплинарной, было задействовано множество специалистов: сейсмологов, петрофизиков, геофизиков, геологов, модельеров. Я осуществляла контроль работы каждого специалиста и анализ полученных данных и их комплексирования, что и послужило основной для научной работы".
В этом году общее количество участников ежегодного конкурса составило более 140 человек. Всего было представлено 78 докладов по различным секциям. Важно, что проекты и исследования, которые получают призовые места, востребованы в реальном производственном режиме, этому также способствует обмен опытом между молодыми работниками.Максим Филатов, начальник службы руководителей проектов филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»: "В рамках матричной системы управления мы как раз создали мультидисциплинарные группы специалистов, которые между собой межфункционально взаимодействуют и осуществляют интегрированное планирование".
Сегодня «ПермНИПИнефть» является одним из пяти филиалов «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и обеспечивает комплексное научно-проектное сопровождение деятельности «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: это и геологоразведочные работа, проектирования разработки и обустройства месторождений, строительства скважин.
Участие в конференциях, создание собственных научных разработок – все это мотивирует специалистов совершенствовать свои навыки и знания, а «ЛУКОЙЛ-Инжинирингу» - формировать надёжный кадровый резерв.
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