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В Орджоникидзевском районе откроется городская ярмарка
На ярмарке пермяки и гости столицы смогут приобрести качественные продукты от фермеров. Здесь будет представлен большой ассортимент молока, сыров и молочных продуктов, мясных деликатесов, копченостей и рыбы, сухофруктов, орехов, сладостей и натурального мёда. Также посетители смогут купить сувениры из дерева и кожи, гобелены и картины.
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