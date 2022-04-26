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"Тушите траву сами!" Жители Нового Запруда боролись с палом своими силами
"Горит поле, Новый Запруд. Стоит пожарная машина. Они ничего не делают абсолютно. Огонь подходит к домам и к лесу. Звоним в пожарную. Отвечают: "Идите и тушите траву сами!" Куда бежать, что делать??", - рассказала автор выложенного в Сеть ролика.
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