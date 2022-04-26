За первый квартал 2022 года в Прикамье в эксплуатацию введено более 580 тыс. кв. метров жилья

В первом квартале 2022 года в Прикамье введено в эксплуатацию 583,7 тыс. кв. метров жилья. Две трети из этого объема построено в сегменте индивидуального жилищного строительства. В прошлом году за аналогичный период было введено в два раза меньше жилья – 295,4 тыс. кв. метров.Зафиксирован продолжающийся динамичный рост строительства индивидуального жилья – за первые три месяца введено 386,2 тыс. кв. метров. Специалисты считают, что в перспективе интерес жителей к индивидуальному жилью также будет расти. В том числе – за счет применения в индивидуальной застройке механизмов долевого участия и проектного финансирования.С 1 марта вступили в силу поправки в федеральное законодательство, которые касаются малоэтажного строительства. Фактически строительство и финансирование индивидуального жилищного строительства приравнивается к многоэтажному, действуют все преференции, в том числе и ипотека.