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«Зелёное кольцо»: пермяки очищали от мусора долины малых рек
Татьяна Карташова: "Привести бы в порядок, ведь такая красотища, лавочки стоят, люди отдыхают, гуляют с собачками, с детьми". В субботу граблями и перчатками, кажется, вооружился весь город. Наводить порядок наряду со всеми вышли чиновники и специалисты администрации. Последние очищали от мусора долины малых рек. Здесь на Екатерининской, мостик через Данилиху пользуется спросом для перехода на другую сторону, а летом сюда прилетают утки. Среди неприятных находок, которые плавали в речке - автомобильные шины. Такой необычный «улов» в виде старого сломанного дивана обнаружен во время уборки той же Данилихи вблизи дома по Голева, 2. Другого мусора тоже хватает, и это несмотря на близость контейнерной площадки. Весеннюю уборку по поручению главы Перми Алексея Дёмкина начали задолго до общего субботника. Это и уборка мусора, и покраска ограждений и мытье дорог. Так что сегодняшний массовый выход жителей в каждом из районов - финальный аккорд в приведение в порядок города к майским праздникам.
Эдуард Хайруллин, первый заместитель главы администрации Перми: "По традиции, в преддверии майских праздников на территории Перми проходят субботники. В районах города уже идет масштабная уборка - такую задачу поставил глава города Алексей Дёмкин. Сегодня мы все, пермяки, вышли в скверы и дворы и на улицы нашего города, чтобы привести их в порядок и встретить праздники в чистоте и уюте".На склоне недалеко от улицы Народовольческой, убору можно назвать опасными высотными работами, иначе мусор никак не достать. Внизу течет речка Егошиха. Чтобы поднять мусор наверх, приходится подниматься по лестнице со множеством ступеней. О масштабах проделанной работы можно судить по большим мусорным кучам, которые растут каждые пять минут. Здесь и пакеты с мусором, и другие крупногабаритные вещи. Все это вывезут отсюда в ближайшее время.
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