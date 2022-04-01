Расправился с новорожденными щенками. В Березниках возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными

В Березниках возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. В дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что увидела видео, на котором видно, как мужчины убивают щенков. При этом живодеры назвали адрес, в котором совершено преступление.На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, которой проведен его осмотр, обнаружены и изъяты доказательства совершенного преступления, а также изъято видео, на котором зафиксирован факт жестокого обращения с животными."Следствием установлено, что в квартире местного жителя находились знакомые, которые употребляли спиртное. Когда владелец жилья уснул, один из гостей расправился с новорожденными щенками, второй - снимал происходящее на телефон. В дальнейшем видеофайл он разослал своим знакомым", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Подозреваемый, неработающий ранее неоднократно судимый мужчина 1995 года рождения, задержан и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время дается процессуальная оценка действиям всех участников происшествия.По факту жестокого обращения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 245 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание лишение свободы до 5 лет.