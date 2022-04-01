В Пермском крае проходят рейды ГИБДД "Встречная полоса"

Вне плана и по всему Пермскому краю сегодня проходили рейды ГИБДД. Причина в ухудшении ситуации на дорогах региона. Напомним, в последние дни фиксировалась целая серия смертельных аварий, в том числе с детьми.Только за минувшую неделю сотрудниками полиции пресечено больше трех тысяч ПДД. Самые частые нарушения — отсутствие страховки.Сегодня работа идет на трассе «Пермь-Ильинский». Здесь, по словам полицейских, водители регулярно выезжают на встречную полосу движения. Впрочем, проверяют всех.В этом зимнем сезоне выезд на встречку — самая частая причина смерти на дорогах. Накануне ночью на трассе Пермь-Екатеринбург при лобовом столкновении погибли два дальнобойщика. Оба водителя скончались от полученных травм. Последствия аварии пришлось убирать до полудня.На трассе Полазна-Чусовой в аварии погибли три человека, в том числе женщина и 9-летний ребенок. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в фуру. Единственный выживший — пассажир двенадцати лет — сейчас в реанимации.Несовершеннолетний пострадавший доставлен в детскую краевую клиническую больницу. Как рассказали в краевом Минздраве, состояние ребенка оценивается, как тяжелое стабильное. Сейчас врачи борются за его жизнь.Всего по краю 22 погибших и больше 50 раненых с начала этого года. Такова статистика ГИБДД в отношении автомобилей, выехавших на встречную полосу.Владимир Яцук, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД управления МВД России по городу Перми: "Сотрудниками ГИБДД, как на территории города Перми, так и края в целом, с 28 марта по 4 апреля организовано проведение рейдового мероприятия «Встречная полоса». Цели данного мероприятия — снижение дорожно-транспортного травматизма, как происшествий, так и тяжести последствий на дорогах, где водители нарушают правила обгона".Результат сегодняшней работы в какой-то степени положительный — ни одного протокола за выезд на встречную полосу. Однако впереди неустойчивая погода и гололёд. А значит, подобные мероприятия будут проводиться и дальше. В том числе и в других районах города.