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Правила дорожные детям знать положено
Первое место заняла команда «Светофорик», детский сад «Симфония», ребята будут представлять Кировский район на городском этапе Интеллектуальной игры «Правила дорожные детям знать положено», который состоится сегодня, 30 марта.
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