В Параде Победы примет участие наибольшее количество техники за всю историю празднования Дня Победы в Перми

В администрации Перми состоялось заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ранее было принято решение о Торжественном прохождении войск и спецтехники и шествия «Бессмертный полк» в традиционном формате на Октябрьской площади. Как сообщили в мэрии, в этом году участие в Торжественном прохождении войск примет наибольшее количество техники за всю историю празднования Дня Победы в Перми."В этом году мы привлекаем порядка 30 единиц различной техники, и это самое большое количество за всю историю проведения парадов в Перми. До этого в прохождении войск принимало участие максимум 24 единицы техники, – рассказал руководитель Пермской дирекции по организации культурно-массовых мероприятий Андрей Хомяков.Также 9 мая в Перми состоится возложение цветов к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу. На набережной Камы в этот день будет звучать музыка, разместятся тематические фотозоны. Праздничный день завершится салютом длительностью в 10 минут, который можно увидеть с большинства центральных точек города. Место запуска фейерверка решено оставить прежним – это будет площадка спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник».