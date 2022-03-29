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В Перми почтили память омоновцев, погибших под селением Джани-Ведено
29 марта 2000 года недалеко от поселка Джани-Ведено колонна сводного отряда пермского ОМОН попала в засаду. Сотрудники органов внутренних дел ценой собственной жизни спасли населенный пункт Ведено, который планировали захватить боевики. В жестоком неравном бою погибли 36 сотрудников. За проявленный героизм и беззаветное служение Отечеству сотрудники ОМОН были награждены орденами Мужества посмертно.
Напомним, в 2020 году ГТРК "Пермь" выпустила документальный фильм "Память", посвященный 20-летию со дня гибели в Чечне бойцов пермского и березниковского ОМОНа.
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