Спасатели призывают к осторожности любителей зимней рыбалки

В Прикамье спасатели проводят рейды по популярным у любителей зимней рыбалки местам. Отдых в акватории Камы на Перми Первой прерывает оперативная группа сотрудников МЧС. Место возле причала на Перми первой рыбное. Здесь водятся окуни, судаки, караси. Потому — вопреки мерам безопасности и запрещающим знакам — людей много даже весной.В МЧС напоминают о правилах поведения на воде. Крепкий лед - прозрачный и имеет голубой оттенок. Толщина льда должна быть не меньше 15 сантиметров. Расстояние между людьми на льду должно быть больше 10 метров. Вот первые признаки оттепели. По словам специалистов, уже в ближайшее время проталины пойдут вдоль всего берега. В таком случае лёд тронется и уйдет по течению. А вместе с ним и рыбаки. Так случилось три года назад, когда в этом месте от причала оторвались два пришвартованных дебаркадера. Конструкции уплыли из-за подъема уровня воды реки и треснувшего льда. Сотрудникам МЧС пришлось проводить операцию по спасению людей. Итог благополучный.В этом зимнем сезоне серьезных происшествий на льду Прикамья не было, говорит старший инспектор краевого ГИМС Василий Питомец. Однако с наступлением весны приходится чаще выходить к людям и напоминать о мерах безопасности.Василий Питомец, старший государственный инспектор группы патрульной службы ГИМС МЧС России по Пермскому краю: "Все рыбаки ссылаются на толщину льда, но весной лед тем опасен, что не только толщина льда играет роль, но еще и его неоднородность. Если будет плюсовая температура или дождь пройдёт - видите, трещина уже пошла через весь залив - и это будет первый откол льда".C этой недели в Перми дневная температура будет выше нуля градусов. В МЧС просят любителей зимней рыбалки на лёд не выходить.Однако, часть рыбаков признаётся: с потеплением найдут другие, по их мнению, более безопасные места для клева. Пермяк Дамир, например, уже запланировал командировки на север Прикамья, говорит "ещё Ильинск будет до мая месяца".