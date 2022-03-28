Купил фальшивки в интернете. Пермяк задержан за сбыт поддельных купюр

В Перми полицейские задержали с поличным за сбыт поддельной купюры 27-летнего подозреваемого. В руки оперативников он попал после того, как расплатился фальшивой банкнотой достоинством 2 тысячи рублей за пачку сигарет в магазине. В ходе досмотра полицейские обнаружили у задержанного еще 11 поддельных денежных знаков."Известно, что злоумышленник заказал 50 фальшивых купюр номиналом 2 тысяч рублей в интернет-магазине. После получения посылки, основную часть подделок - 35 банкнот, он отнес домой. Оставшиеся деньги мужчина направился сбывать в торговые объекты. Известно, что подозреваемый успел сбыть 4 фальшивых банкноты. В тот же день он был задержан оперативниками с поличным в магазине на Шоссе Космонавтов", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В ходе обыска сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота все 50 поддельных купюр. В отношении 27-летнего пермяка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленник арестован.