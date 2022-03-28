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Купил фальшивки в интернете. Пермяк задержан за сбыт поддельных купюр
"Известно, что злоумышленник заказал 50 фальшивых купюр номиналом 2 тысяч рублей в интернет-магазине. После получения посылки, основную часть подделок - 35 банкнот, он отнес домой. Оставшиеся деньги мужчина направился сбывать в торговые объекты. Известно, что подозреваемый успел сбыть 4 фальшивых банкноты. В тот же день он был задержан оперативниками с поличным в магазине на Шоссе Космонавтов", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В ходе обыска сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота все 50 поддельных купюр. В отношении 27-летнего пермяка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленник арестован.
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