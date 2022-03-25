Победителям ежегодной акции «В Новый год – без долгов!» вручили подарки
Ольга Волегова, победитель акции: "Платим мы, конечно, постоянно, из месяца в месяц, по счетам. Неожиданно было совершенно, не ожидала. И, позвонила вчера девушка, конечно, было очень приятно".
В ноябре и декабре 2021 года в акции «В Новый год без долгов!» приняло участие более 100 тысяч прикамцев — клиентов Группы «Т Плюс» в Пермском крае. Для этого, нужно было погасить задолженность за теплоресурсы и оплатить текущие квитанции до Нового года.
Евсей Петров, директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»: "Мы благодарим наших добросовестных клиентов, участников акции «В Новый год без долгов», которая проводится у нас ежегодно. Это, те клиенты, которые постоянно и добросовестно оплачивают тепловую энергию и горячее водоснабжение. И благодаря, которым, мы можем вкладывать денежные средства в ремонт тепловых сетей, и, соответственно, в улучшение качества теплоснабжения города. От этой акции выигрывают не только отдельные клиенты, но и все жители города Перми. И, призываю всех участвовать в наших акциях, которые, нами проводятся".
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