В Перми стартовала зимняя спартакиада трудящихся. Со всего края приехали 33 команды, это более 1200 человек. Эти старты были учреждены в Прикамье в 2019 году. По уставу и олимпийской традиции есть и летние и зимние игры, они чередуются с интервалом в год. Нынешняя зимняя спартакиада – вторая.Как спортсмены, на зимней спартакиаде, все практически любители. На своих рабочих местах – профессионалы. Это вторая зимняя спартакиада трудящихся Пермского края. С места, как говорится, взяли в карьер. Начали соревнования, но и про торжественное открытие не забыли.Количество участников – порядка 1300 человек из 33 предприятий и организаций Пермского края. Это возрождение традиций, говорят спортсмены. С обновленной символикой спартакиаду вновь начали проводить с 2019 года, чередуя по годам летнюю и зимнюю.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Это важно с точки зрения развития массового спорта. Это важно с точки зрения развития спорта вообще, как внутри предприятий, так и для населения Пермского края. Потому что те родители, которые активно ведут спортивный образ жизни, они вовлекают своих детей".В привязке к спартакиаде родители могут подать пример в десятки видов спорта. В перечне есть и семейные соревнования. А еще гиревой спорт, волейбол, футбол, баскетбол, лыжные гонки, перетягивание каната, хоккей и многоборье ГТО. По его итогам, кстати, победители отправятся на всероссийский фестиваль, который пройдет в Екатеринбурге.Больше всего команд представлено в волейболе – 19 мужских и 12 женских команд. На втором месте баскетбол, потом футбол и хоккей.Везде свои правила. Задача участников их соблюдать и постараться показать лучший результат. Так, например, в шахматах на партию дается 15 минут, но в итоге поединок может оказаться гораздо дольше.Спартакиада продлится три дня. В воскресенье участники еще посостязаются, а после наградят лучших в личном и командном зачетах.