В Перми стартовала зимняя спартакиада трудящихся
Как спортсмены, на зимней спартакиаде, все практически любители. На своих рабочих местах – профессионалы. Это вторая зимняя спартакиада трудящихся Пермского края. С места, как говорится, взяли в карьер. Начали соревнования, но и про торжественное открытие не забыли.
Количество участников – порядка 1300 человек из 33 предприятий и организаций Пермского края. Это возрождение традиций, говорят спортсмены. С обновленной символикой спартакиаду вновь начали проводить с 2019 года, чередуя по годам летнюю и зимнюю.
Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Это важно с точки зрения развития массового спорта. Это важно с точки зрения развития спорта вообще, как внутри предприятий, так и для населения Пермского края. Потому что те родители, которые активно ведут спортивный образ жизни, они вовлекают своих детей".
В привязке к спартакиаде родители могут подать пример в десятки видов спорта. В перечне есть и семейные соревнования. А еще гиревой спорт, волейбол, футбол, баскетбол, лыжные гонки, перетягивание каната, хоккей и многоборье ГТО. По его итогам, кстати, победители отправятся на всероссийский фестиваль, который пройдет в Екатеринбурге.
Больше всего команд представлено в волейболе – 19 мужских и 12 женских команд. На втором месте баскетбол, потом футбол и хоккей.
Везде свои правила. Задача участников их соблюдать и постараться показать лучший результат. Так, например, в шахматах на партию дается 15 минут, но в итоге поединок может оказаться гораздо дольше.
Спартакиада продлится три дня. В воскресенье участники еще посостязаются, а после наградят лучших в личном и командном зачетах.
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