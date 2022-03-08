← Скончался Герой Советского Союза Василий Астафьев
Прикамские паралимпийцы вернулись в Пермь
Сергей Синякин, спортсмен-ведущий лыжницы и биатлонистки Анастасии Багиян: "Мы успели прокатиться по Олимпийской трассе, познакомиться с ней, поулыбаться, пофотографироваться немножко, но на этом всё закончилось."
Решение международного паралимпийского комитета - отстранить Россию и Белоруссию от Игр в Пекине - застало параатлетов врасплох. До этого обе сборные были допущены до стартов в нейтральном статусе. Причем для пермских спортсменов это уже вторая пропущенная зимняя Паралимпиада. В 2018 году не удалось поучаствовать в соревнованиях в Южной Корее в связи с антидопинговыми вопросами.
Бронзовый призёр игр в Сочи, многократный победитель этапов Кубка мира по лыжным гонкам Олег Пономарёв и его ведущей Андрей Романов рассказали, что после 8 лет тщетных попыток показать высокий результат, сложно что-либо прогнозировать на будущее касательно олимпийской темы.
Олег Пономарёв, заслуженный мастер спорта России лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения: "Я уже в 2018 хотел закончить, родилась первая дочка, хочется помогать, но в связи с этим серьезно готовишься. Подходишь ответственно и тратишь очень много времени и семье меньше уделяешь, больше всего это обидно."
По словам тренера прикамских лыжников и биатлонистов Аркадия Турбина, его подопечные были готовы на 100% показать себя. Шансы оказаться на пьедестале были высокие.
Аркадий Турбин, тренер сборной России по спорту слепых: "В преддверии этих соревнований проводился Чемпионат мира, и наши ребята завоевали 22 золотых медалей, 27 серебряных и 23 бронзовых. Мы были победителями на Чемпионате мира."
В краевом Министерстве спорта заявили о проработке финансовой составляющей для паралимпийцев.
Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Мы планируем оставить выплаты на уровне Чемпионата мира для спортсменов, которые отобрались, но по непонятным причинам не смогли принять участие в играх. В данном случае это отказ международного Паралимпийского комитета от допуска наших спортсменов."
Чтобы у спортсменов продлился сезон и они все же приняли участие в соревнованиях, на уровне федерации ведутся разговоры возможном проведении альтернативных Игр для паралимпийцев в Ханты-Мансийске.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Скончался Герой Советского Союза Василий Астафьев
На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись две легковушки
В Перми проверяют качество уборки снега в скверах и парках
В Перми прошел рейд на водоемах
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.03.2022
Арктическое вторжение: в Прикамье может похолодать до -30
«ОДК-Авиадвигатель» вручил именные стипендии студентам ПНИПУ
Конкурс социальных проектов: грантовую поддержку получили 16 идей
Центробанк рассказал о новой преступной схеме мошенников
Горячая линия по вопросам COVID-19 переводится на единый федеральный бесплатный номер 122
Добавить комментарий: