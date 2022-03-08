Прикамские паралимпийцы вернулись в Пермь

В аэропорту Большое Савино встретили пермских паралиймпийцев. После запрета на участие российской команды в паралимпийских играх их все равно встречали как победителей. Показать себя на Игры поехали Олег Пономарёв, Анастасия Багиян и Владимир Хайруллин. Каждый из спортсменов со своим наставником должны были представить край в лыжных гонках и биатлоне для людей с нарушением зрения.Сергей Синякин, спортсмен-ведущий лыжницы и биатлонистки Анастасии Багиян: "Мы успели прокатиться по Олимпийской трассе, познакомиться с ней, поулыбаться, пофотографироваться немножко, но на этом всё закончилось."Решение международного паралимпийского комитета - отстранить Россию и Белоруссию от Игр в Пекине - застало параатлетов врасплох. До этого обе сборные были допущены до стартов в нейтральном статусе. Причем для пермских спортсменов это уже вторая пропущенная зимняя Паралимпиада. В 2018 году не удалось поучаствовать в соревнованиях в Южной Корее в связи с антидопинговыми вопросами.Бронзовый призёр игр в Сочи, многократный победитель этапов Кубка мира по лыжным гонкам Олег Пономарёв и его ведущей Андрей Романов рассказали, что после 8 лет тщетных попыток показать высокий результат, сложно что-либо прогнозировать на будущее касательно олимпийской темы.Олег Пономарёв, заслуженный мастер спорта России лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения: "Я уже в 2018 хотел закончить, родилась первая дочка, хочется помогать, но в связи с этим серьезно готовишься. Подходишь ответственно и тратишь очень много времени и семье меньше уделяешь, больше всего это обидно."По словам тренера прикамских лыжников и биатлонистов Аркадия Турбина, его подопечные были готовы на 100% показать себя. Шансы оказаться на пьедестале были высокие.Аркадий Турбин, тренер сборной России по спорту слепых: "В преддверии этих соревнований проводился Чемпионат мира, и наши ребята завоевали 22 золотых медалей, 27 серебряных и 23 бронзовых. Мы были победителями на Чемпионате мира."В краевом Министерстве спорта заявили о проработке финансовой составляющей для паралимпийцев.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Мы планируем оставить выплаты на уровне Чемпионата мира для спортсменов, которые отобрались, но по непонятным причинам не смогли принять участие в играх. В данном случае это отказ международного Паралимпийского комитета от допуска наших спортсменов."Чтобы у спортсменов продлился сезон и они все же приняли участие в соревнованиях, на уровне федерации ведутся разговоры возможном проведении альтернативных Игр для паралимпийцев в Ханты-Мансийске.