22.02.2022: в Перми в «красивую» дату зарегистрировать брак собираются 225 пар
Всего на регистрацию брака 22 февраля во всех отделах ЗАГС подано 225 заявлений. Так, в Свердловском отделе управления ЗАГС администрации Перми подано 53 заявления, в Индустриальном – 32, Дзержинском – 17, Ленинском – 41, Орджоникидзевском – 17, в Мотовилихинском – 50, в Кировском – 15.Сейчас стало проще планировать регистрацию в «красивые» даты, поскольку с 2019 года заявление на вступление в брак можно подавать за 12 месяцев.Подробности выясняла Марина Печенова.
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