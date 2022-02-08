В МФЦ Пермского края возобновлен прием заявлений на выплату пособий

Жители Пермского края вновь могут обращаться в МФЦ региона для назначения единовременных и ежемесячных пособий и выплат: при рождении ребенка неработающим родителям, по беременности и родам уволенным женщинам, на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и других.

Напомним, с 10 января во всех отделениях «Мои Документы» был временно прекращен прием заявлений по услугам, которые ранее предоставлялись через органы социальной защиты населения. Приостановка была связана с тем, что с 2022 года ряд услуг, которые ранее предоставлялись органами соцзащиты, были переданы в ведение Пенсионного фонда.

«В оперативном порядке было заключено соглашение между МФЦ и ПФР, которое позволило возобновить прием документов на базе многофункциональных центров. Сейчас для назначения пособий можно обратиться в любой филиал МФЦ края», – рассказал Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».