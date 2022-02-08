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В МФЦ Пермского края возобновлен прием заявлений на выплату пособий
Напомним, с 10 января во всех отделениях «Мои Документы» был временно прекращен прием заявлений по услугам, которые ранее предоставлялись через органы социальной защиты населения. Приостановка была связана с тем, что с 2022 года ряд услуг, которые ранее предоставлялись органами соцзащиты, были переданы в ведение Пенсионного фонда.
«В оперативном порядке было заключено соглашение между МФЦ и ПФР, которое позволило возобновить прием документов на базе многофункциональных центров. Сейчас для назначения пособий можно обратиться в любой филиал МФЦ края», – рассказал Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».
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