Глава Перми назначил нового начальника городского департамента общественной безопасности

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Алексей Туров имеет звание полковника полиции, награждён медалями «За заслуги в управленческой деятельности», «За отличие в службе, «За доблесть в службе», «За боевое содружество», нагрудным знаком «Почётный сотрудник МВД».
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