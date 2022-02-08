В Перми работают мобильные пункты вакцинации

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← Успел "поработать" всего 2 дня. В Краснокамске полицейские задержали закладчика наркотиков
Глава Перми назначил нового начальника городского департамента общественной безопасности →
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04.02.2022 в 12:00
04.02.2022 в 11:50
04.02.2022 в 11:20
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В Свердловском районе Перми 9 февраля начнёт работу городская ярмарка
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