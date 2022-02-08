Успел "поработать" всего 2 дня. В Краснокамске полицейские задержали закладчика наркотиков
В ходе личного досмотра наркополицейские обнаружили и изъяли у молодого человека 2 пакетика, обернутые синей изолентой с кристаллообразным веществом. Экспертным исследованием было установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – производным N-метилэфердона массой порядка 1 грамма. Задержанный рассказал, что он уже успел разложить 18 тайников-закладок в микрорайоне Рейд города Краснокамска.
"Следственным Отделом ОМВД России по Краснокамскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 3 статьи 228.1 «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере» Уголовного кодекса РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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