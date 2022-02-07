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Клиническое исследование препарата "МИР 19" пройдет в Перми
Исследования пройдут на базе 11 медицинских организаций России, в них примут участие 1274 пациента, которые будут принимать препарат в условиях амбулаторного наблюдения. В число клиник для испытания вошло и пермское учреждение - "Профессорская клиника".
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