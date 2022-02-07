Операторы региональной линии по COVID-19 приняли рекордное количество звонков

В Пермском крае в связи с ростом заболеваемости возросло количество звонков на региональную горячую линию по вопросам коронавируса и ОРВИ. Так, в январе в региональный call-центр поступило 45,7 тыс. обращений. При этом свыше 35 тыс. звонков поступило за последнюю неделю месяца, сообщили в Министерстве информационного развития и связи Пермского края (МИРС). Ранее максимальное число обращений в call-центр было зафиксировано в октябре 2021 года, когда на горячую линию поступило порядка 38 тыс. звонков.Чтобы обратиться на региональную горячую линию и получить достоверную информацию по актуальным вопросам, необходимо позвонить на короткий номер 122 или 8 (342) 258 07 87. Центр работает ежедневно и круглосуточно. Операторы принимают звонки в период с 8.00 до 20.00 часов.Объем информации, которую можно получить на горячей линии, постоянно обновляется. Так, в настоящее время у операторов можно уточнить информацию о режиме приема пациентов в амбулаторных консультативно-диагностических центрах (АКДЦ) для пациентов с подозрением на ОРВИ и COVID-19 с легкими формами течения болезни, которые были открыты в Прикамье с 25 января в связи с ростом заболеваемости. Также операторы разъясняют алгоритм иммунизации против коронавируса подростков, которая также была начата в Пермском крае в январе.