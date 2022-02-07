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Операторы региональной линии по COVID-19 приняли рекордное количество звонков
Чтобы обратиться на региональную горячую линию и получить достоверную информацию по актуальным вопросам, необходимо позвонить на короткий номер 122 или 8 (342) 258 07 87. Центр работает ежедневно и круглосуточно. Операторы принимают звонки в период с 8.00 до 20.00 часов.
Объем информации, которую можно получить на горячей линии, постоянно обновляется. Так, в настоящее время у операторов можно уточнить информацию о режиме приема пациентов в амбулаторных консультативно-диагностических центрах (АКДЦ) для пациентов с подозрением на ОРВИ и COVID-19 с легкими формами течения болезни, которые были открыты в Прикамье с 25 января в связи с ростом заболеваемости. Также операторы разъясняют алгоритм иммунизации против коронавируса подростков, которая также была начата в Пермском крае в январе.
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