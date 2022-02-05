Психдиспансер в Оханском округе эвакуировали из-за пожара
Вскоре на место прибыли пожарные. Как оказалось, на первом этаже загорелось постельное бельё, площадь пожара составила два квадратных метра. Из здания эвакуировали 75 пациентов и 14 работников. Никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, причины устанавливаются.
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