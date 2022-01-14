Пенсионер, устроивший стрельбу в микрорайоне Нагорный, признан невменяемым

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 81-летнего мужчины, устроившего стрельбу в микрорайоне Нагорный.Напомним, происшествие случилось 16 сентября прошлого года в доме по улице Свиязева. Пенсионер вооружился охотничьим ружьем, из которого производил выстрелы во входную дверь соседей, а также из окна квартиры в направлении детского сада, расположенного напротив дома. Кроме того выстрелы были произведены в сторону сотрудников полиции, прибывших по вызову жильцов дома. В ходе следствия было установлено, что мужчина незаконно хранил в доме огнестрельное оружие."Проведенная судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина имеет психическое заболевание и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время следствием собрана достаточна доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении мужчины принудительных меры медицинского характера", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.