Пенсионер, устроивший стрельбу в микрорайоне Нагорный, признан невменяемым
Напомним, происшествие случилось 16 сентября прошлого года в доме по улице Свиязева. Пенсионер вооружился охотничьим ружьем, из которого производил выстрелы во входную дверь соседей, а также из окна квартиры в направлении детского сада, расположенного напротив дома. Кроме того выстрелы были произведены в сторону сотрудников полиции, прибывших по вызову жильцов дома. В ходе следствия было установлено, что мужчина незаконно хранил в доме огнестрельное оружие.
"Проведенная судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина имеет психическое заболевание и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время следствием собрана достаточна доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении мужчины принудительных меры медицинского характера", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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