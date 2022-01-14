С выбором профессии помогут медицинские классы и "Открытый университет"

В Пермском крае подводят промежуточные итоги работы больших профориентационных проектов. Это «Профильные медицинские классы», открытые в разных школах по всему региону, а также «Открытый университет», в рамках которого выпускники готовятся к профильным ЕГЭ.Углубленный урок химии. На школьниках не лабораторные костюмы, а медицинские, как у настоящих врачей. Десятиклассник Лев Мамаев планирует стать хирургом, и поэтому уже сейчас задумался о профессиональном образовании. Учится как теории, так и практике.Лев Мамаев, ученик 10 класса гимназии № 1 г. Соликамск: "Учился ставить уколы, также в рамках курса в школе мы учились делать перевязки, останавливать кровотечение". В этом учебном году в Соликамской гимназии № 1 создали профильный медицинский класс. В нем могут учиться все желающие старшеклассники, кто в будущем планирует работать в сфере здравоохранения. Помимо школьных педагогов, лекции здесь ведут практикующие врачи и преподаватели вузов.Елена Мальцева, заместитель директора гимназии №1 г. Соликамск: "В рамках сетевого взаимодействия мы привлекаем преподавателей из колледжей и вузов".Дети узнают микробиологию, генетику, анатомию и физиологию, познакомятся с сестринским делом, смогут поработать волонтерами в настоящих больницах. В этом году профильный класс пополнится новым оборудованием, интерактивным анатомическим столом, микроскопами, кардиографом, мобильным рабочим местом врача.Такие медицинские классы, как в Соликамске, также открыты в Березниках, Кудымкаре и в двух школах Перми.В Высшей школе экономики в краевой столице в аудитории за партами сидят старшеклассники, которые в будущем планируют поступить в этот вуз, и уже сейчас готовятся к предметам, по которым будут сдавать ЕГЭ.Алиса, ученица 10 класса: "Такие вузы, как Высшая школа экономики, являются престижными в нашей стране, и конечно, нужно иметь высокий балл, за 90, чтобы поступить. Здесь нас хорошо тренируют".Проект «Открытый университет» также начал работу в этом учебном году в пяти вузах Перми. Только Высшей школой экономики было отобрано 344 школьника из почти тысячи желающих. Кстати, сюда могут попасть дети из других городов и районов. Для них занятия проводятся онлайн.Алла Абаланская, заместитель директора НИУ ВШЭ: "Сюда входит математика, информатика, английский язык и обществознание. Это наш профиль, это наши направления, это предметы наших вступительных испытаний".В регионе по инициативе губернатора Дмитрия Махонина запустили ряд профориентационных проектов. Это важно в том числе для воспитания трудовых навыков у подрастающего поколения. В будущем им будет проще поступить в желаемое высшее учебное заведение.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы заложили денежные средства в бюджет на оснащение медицинских классов в школах. Не обязательно, что все школьники станут медиками, но кто-то из них обязательно выберет такую профессию для себя".В их числе будет и Лев Мамаев. До поступления в вуз у него еще полтора года. И все это время он будет учиться в профильном школьном классе.