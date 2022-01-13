← Проезд по-новому: мобильное приложение и цифровая карта
Работа по устранению цифрового неравенства в Прикамье продолжается
Наличие качественной сотовой связи и мобильного интернета позволяет жителям отдаленных территорий пользоваться мессенджерами и социальными сетями, порталом госуслуг, сервисами дистанционного образования и телемедициной. Кроме того, круглосуточно и бесплатно (даже при нулевом и отрицательном балансе) абонентам будут доступны звонки в экстренные оперативные службы и на номера, определенные Правительством РФ, например, на короткий номер 122 — горячую линию помощи в условиях пандемии COVID-19.
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