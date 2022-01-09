С 10 января в Перми изменится стоимость проезда на общественном транспорте

В администрации Перми сообщили, что в общественном транспорте Перми с понедельника, 10 января, начнет действовать новое тарифное меню, а стоимость проезда увеличится с 26 до 33 рублей.

Изменения коснутся и системы пересадок между маршрутами городского транспорта. Так, пассажиры, которые используют транспортную карту в режиме электронного кошелька, смогут совершить пересадку в течение 40 или 60 минут при оплате 50 % стоимости проезда, то есть за 17 руб. В городской администрации подчеркивают, что теперь пермяки смогут сэкономить на проезде за счет использования проездных.

Стоимость проездных составляет: безлимит на сутки – 124 рубля, на 15 дней – 891 рубль, на месяц – 1683 рубля, на 3 месяца – 4752 рубля, на год – 12 870 рублей, на 40 поездок – 1188 рублей.

Учащиеся до 4 класса смогут ездить после 10 января бесплатно. Право на приобретение социальных проездных документов имеют школьники с 5-го по 11-й класс, студенты, пенсионеры и члены малоимущих многодетных семей по тарифам:

30 поездок в течение трех месяцев – 693 руб.;

неограниченное количество поездок на 15 дней – 693 руб.;

неограниченное количество поездок в течение месяца – 990 руб.

В список маршрутов, на которых предоставляется право пересадки со скидкой 50 % в течение 60 минут с момента оплаты предыдущей поездки вошли: № 15, 18, 20, 24, 32, 34, 36, 49, 53, 58, 60, 61, 64, 77, 78, 80. На остальных направлениях время действия этой опции – 40 минут.

С понедельника все трамваи и автобусы № 3, 10 и 45 перейдут на бескондукторную систему оплаты проезда.

Штрафы за безбилетный проезд на городском транспорте остаются прежними – 500 рублей и 1000 рублей в случае повторного нарушения.