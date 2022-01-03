В Перми возобновляют работу мобильные пункты вакцинации

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Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
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