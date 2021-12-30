В Прикамье сформированы 520 бригад для ликвидации возможных коммунальных аварий в новогодние праздники

Сегодня, 29 декабря, на заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса региона к предстоящим выходным, связанным с новогодними праздниками. Глава Прикамья отметил, что в преддверии длительных каникул профильным ведомствам и муниципалитетам необходимо усилить контроль в сфере ЖКХ, чтобы обеспечить жителям спокойное празднование Нового года и Рождества.Как рассказал министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин, для ликвидации вероятных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ региона сформировано 520 аварийных бригад, общей численностью 2345 человек личного состава, предусмотрено 1164 единиц спецтехники и средств автотранспорта.«В целях обеспечения безаварийного прохождения праздничных выходных дней по линии ЖКХ на региональном уровне определены ответственные лица. Также установлен порядок информирования органов федеральной власти в случае возникновения сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры Пермского края. Круглосуточные дежурства организованы во всех муниципальных образованиях региона. Кроме того, предусмотрен материально-технический резерв для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ», – обозначил Артем Балахнин.На протяжении каникул во всех 45 муниципальных образованиях Прикамья будут круглосуточно функционировать единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных районов и городских округов (ЕДДС) – телефон 112.В Министерстве ЖКХ отмечают что, если у жителей в период выходных дней пропала вода, электричество или другие коммунальные услуги, в первую очередь, необходимо звонить в свою управляющую организацию – УК и ТСЖ, или ресурсоснабжающую компанию. Все телефоны указаны в квитанциях на оплату услуг ЖКХ.