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В Прикамье сформированы 520 бригад для ликвидации возможных коммунальных аварий в новогодние праздники
Как рассказал министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин, для ликвидации вероятных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ региона сформировано 520 аварийных бригад, общей численностью 2345 человек личного состава, предусмотрено 1164 единиц спецтехники и средств автотранспорта.
«В целях обеспечения безаварийного прохождения праздничных выходных дней по линии ЖКХ на региональном уровне определены ответственные лица. Также установлен порядок информирования органов федеральной власти в случае возникновения сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры Пермского края. Круглосуточные дежурства организованы во всех муниципальных образованиях региона. Кроме того, предусмотрен материально-технический резерв для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ», – обозначил Артем Балахнин.
На протяжении каникул во всех 45 муниципальных образованиях Прикамья будут круглосуточно функционировать единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных районов и городских округов (ЕДДС) – телефон 112.
В Министерстве ЖКХ отмечают что, если у жителей в период выходных дней пропала вода, электричество или другие коммунальные услуги, в первую очередь, необходимо звонить в свою управляющую организацию – УК и ТСЖ, или ресурсоснабжающую компанию. Все телефоны указаны в квитанциях на оплату услуг ЖКХ.
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