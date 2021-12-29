Дмитрий Махонин: "Ласточка" до Чусового будет запущена в ближайшее время

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"Приоритет - это сделать движение по пермскому наземному метро , то есть по левой и правобережной части Перми, с замыканием на железнодорожный мост ниже станции Пермь-2 и на платине КамГЭС. Это круговое движение, 42 километра радиус, мы получим в следующем году. И Чусовой - мы уже совершили такой эксперимент, менее чем за 2 часа доехали, без остановок, до этого замечательного города. Я надеюсь, что в ближайшее время люди почувствуют этот комфорт и будут пользоваться этим безопасным видом транспорта", - сказал губернатор.
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